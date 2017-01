Empresários querem reajuste da tarifa de ônibus para R$ 4

pesar da pressão do setor patronal que tem maioria dos conselheiros no Conselho de Transporte Público do Município de Rio Branco (CTP) para emplacar o novo reajuste entre R$ 4 a R$ 3,80, apenas duas entidades resolveram virar a mesa.

A União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb) e Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco prometem votar contrários ao valor apresentado pelo setor empresarial, por entender que o trabalhador não pode continuar pagando esta conta “que nunca fecha”.

“Até os representantes do movimento estudantil foram cooptados, inclusive o Sindicato dos Taxistas debandou de lado, porque precisarão dos votos dos conselheiros patronais para reivindicar o reajuste da nova tarifa dos taxistas”, lamentou o líder comunitário Geraldo Angelim Albuquerque, representante da Umarb.

O atual preço da passagem do transporte coletivo na Capital varia entre R$ 2,90 a R$ 3, mas os empresários do setor reivindicam um novo valor estipulado em torno de R$ 4 que não agrada o movimento comunitário e muito menos o sindical. Algumas entidades patronais que contam com assento no Conselho sinalizam favoráveis à ideia do reajuste do setor.

A decisão do Tribunal de Justi- ça do Estado do Acre estabeleceu que os conselheiros têm autonomia para estabelecer o valor da tarifa do transporte coletivo só até a próxima quarta-feira (dia 18) para apresentar o novo valor da tarifa do transporte coletivo.

Geraldo informou que ficou acordado que a RBTrans entrega a planilha até esta sexta-feira, para que possam debruçar sobre as justificativas apresentadas pelo setor empresarial.

“Temos uma semana para votar o valor da nova tarifa. Porém, se não houve uma revisão dos valores, votaremos contrário”, revelou. O aumento do valor do salário mínimo, os constantes reajuste do combustível e insumos levaram os empresários do setor a encaminhar uma planilha para a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), pleiteando a correção do valor da tarifa cobrado na capital acreana.

Desde 2014, que a tarifa do transporte coletivo está congelada, mas manter o preço praticado na praça, a Prefeitura de Rio Branco teve de perdoar uma dívida de tributos de mais de oito milhões de reais.

As empresas prometeram com a isenção garantir a tarifa congelada por dois anos e manter os postos de trabalho. Com a crise econômica do ano passado, os empresários demitiram todos os cobradores das linhas nos bairros e majorou o preço da tarifa de R$ 2,70 para R$ 2,90, para continuarem operando na capital acreana.

Agora enfrentam sérias dificuldades para convencer a sociedade acreana do novo valor da tarifa, como fazia nos anos anteriores, quando estabeleciam um valor sem o apoio popular.

Sem não chegarem a um entendimento, com os movimentos sociais, o caso poderá parar na Coordenação do Direito do Consumidor do Ministério Público Estadual (MPE). “Votamos pelo reajuste no passado, mas não vamos fazer o jogo do setor patronal”, avisou o representante do movimento comunitário.

O superintendente da RBTrans, Gabriel Forneck, que o preço médio cobrado nas capitais da região Norte, gira em torno de R$ 3,50 a pouco mais de R$ 4,00, mas a palavra final caberá ao Conselho Tarifário.

Caso ocorra um empate do novo valor da tarifa, caberá o voto de Minerva à superintendência do RBTrans, que evita comentar sobre o assunto, com o argumento de “não influenciar no resultado”.