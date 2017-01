Volume de chuvas acima da média preocupa autoridades do Acre e Rondônia; Defesa Civil de Porto Velho já admite nova cheia do rio Madeira

O volume de chuvas no Acre deve ficar acima da média no primeiro trimestre de 2017, ocasionando a cheia dos rios, mas nada próximo da alagação histórica de 2015. A afirmação é da diretora técnica do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Vera Reis.

Segundo Vera Reis, “mesmo com a chuva acima da média, não temos o estabelecimento do El Niño e La Niña. Então nós estamos num período de neutralidade. Isso dificulta um pouco nossas previsões no sentido de que não temos como dizer se os rios vão chegar a faixas críticas, mas acreditamos que podemos ter alguma inundação pelo fim do trimestre”.

Rondônia

Embora a estação chuvosa tenha iniciado de maneira tímida, com incidência de chuva abaixo da média na região de Porto Velho, o Sistema Integrado de Proteção da Amazônia (Sipam) chama a atenção para o fato de o inverno amazônico deste ano apresentar anomalias negativas de temperatura, influenciadas pelo fenômeno La Ninã, o que prevê índice de chuvas acima do normal no Estado no primeiro trimestre do ano.

A Defesa Civil de Porto Velho já não descarta a ocorrência de uma nova enchente do rio Madeira, mesmo que em volume menor do que a de 2014, que praticamente isolou, via terrestre, o Acre do restante do Brasil.

O volume de chuva que tem caído na Bolívia, no sul do Peru e na bacia do Guaporé nos últimos dias, , apesar dessas ocorrências acontecerem longe de Porto Velho, elas têm influência direta no nível do rio Madeira, que recebe toda essa água quando ela desce.

Lembrando 2014

No primeiro semestre do ano de 2014, o Acre ficou praticamente isolado do restante do País. Um trecho da BR-364, que é a única ligação entre o Acre e Rondônia, foi interditado por causa da chuva. A água tomou conta de toda a região e a estrada ficou embaixo d’água.

O nível do rio Madeira, que corta os dois Estados, subiu cerca de 18 metros acima do normal. Foi a pior cheia em 100 anos. Naquele ano, empresas de ônibus cancelaram as viagens e afetou o abastecimento de combustível em terras acreanas. Mais de 2.000 famílias ficaram desabrigadas em Rio Branco e Porto Velho.