Michel Temer escolhe Antônio Fernandes Toninho Costa como novo presidente da Funai

O nome do novo presidente da Fundação Nacional do Índio foi anunciado há pouco pelo presidente Michel Temer. O escolhido para presidir a Funai é Antônio Fernandes Toninho Costa, especialista em saúde indígena pela Universidade Federal de São Paulo. A nomeação de Antônio Fernandes deve acontecer hoje, sexta-feira 13.

Há vários meses a fundação está sob o comando interino de um assessor especial do Ministério da Justiça.

Quem também concorria à presidência nacional da Funai era o líder indígena acreano Sabá Manchineri, por indicação do deputado Flaviano Melo com o aval dos demais parlamentares da bancada federal do Acre.