Mulher traída picha vestido de noiva em ensaio fotográfico

A Lua de mel da professora Josi Manhães durou pouco, mas a volta por cima tem durado bem mais. Recém-casada, ela descobriu que estava sendo traída após dois meses de casamento, e logo pediu o divórcio. Para tentar desabafar a tristeza, ela decidiu fazer um ensaio fotográfico inovador para mandar seu recado.

Sensual, ela posou com o vestido de noiva todo pichado. Na saia, os dizeres “Felizes para sempre?” e “Até que a morte nos separe” se destacam entre o branco.

As imagens foram publicadas em seu perfil no Instagram, e em cada legenda, a professora contou um pouco sobre o fim do relacionamento. Em um dos posts, ela escreveu uma carta para o ex-marido com o strechos:

“Mesmo que eu diga que vou te esquecer, é mentira! Porque a mulher que me tornei é resultado da sua traição. E mesmo que por um segundo eu queira acreditar de novo… Vou lembrar sempre do que você, meu melhor amigo, parceiro, cristão, foi capaz de fazer comigo”

Confira os cliques: