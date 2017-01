Quase 800 pessoas são incluídas no Bolsa Família

Pelo menos 800 novos cadastros foram incluídos no Programa Bolsa Família, em Cruzeiro do Sul (AC), no início deste ano. Atualmente, estão cadastrados 10.367 beneficiários, que são gerenciados pela coordenação do programa na Secretaria Municipal de Assistência Social.

A assistente do bolsa família, Sandra Soriano, explicou que as famílias inseridas no programa já estavam na lista de espera através do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal), sendo escolhidas conforme as exigências do benefício.

“Os benefícios são concedidos pelo próprio governo federal. A família solicita o cadastro, é inclusa no Cadastro Único, e através de estar no perfil do programa, ela pode ter seu benefício concedido pelo Governo Federal”, relatou.

Os novos beneficiários foram incluídos após a retirada de outros que não se enquadravam mais no perfil exigido pelo governo.

“Seria mais ou menos esse mesmo quantitativo. São pessoas que passaram pela fiscalização, onde houve um cruzamento de informações pelo governo federal. Foram enviadas informações que não constava no sistema, então elas tiveram seus benefícios cancelados”, enfatizou a assistente.

De acordo com Sandra Soriano, as famílias apresentavam renda superior permitida pelo programa, que é de R$170, por pessoa.

“Além disso, é importante que elas tenham a responsabilidade em relação a saúde e educação dos filhos, com vacinação em dia e frequência escolar”, finalizou. Com informações Juruá Online