Quero Ler abre matrículas para novas turmas de 2017

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), por meio da Subsecretaria de Alfabetização, está com as matrículas abertas para a formação de novas turmas do Programa Quero Ler, primeira etapa de 2017. As inscrições devem ser feitas diretamente com os professores até o dia 24 de janeiro.

De acordo com a professora Augusta Rosas, coordenadora do programa, nesta nova etapa serão atendidos em torno de oito mil alunos. A meta do governo do Acre é chegar a 50 mil até o fim de 2018.

Quem tiver dúvidas sobre as matrículas pode procurar o Quero Ler, localizado no Centro de Referências de Inovações Educacionais (CRIE – antigo Mirashopping), as secretarias das escolas estaduais ou os núcleos da SEE no interior. As aulas começam em fevereiro.

No ano passado, o Quero Ler chegou a quatro municípios (Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó). Agora, chegará a mais quatro (Brasileia, Xapuri, Epitaciolândia e Sena Madureira).

A partir de março, com a abertura de 1.022 turmas, o programa chegará aos 22 municípios acreanos, atingindo mais 12 mil novos alunos.

Cada etapa do programa tem uma duração de cinco meses, com três horas/aulas por dia, perfazendo um total de 300 horas/aulas.

A partir daí, explica a coordenadora, o aluno está apto a ingressar na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), onde é matriculado para dar continuidade aos estudos.

“O aluno sai com o domínio da escrita e da leitura, pronto para ingressar na EJA. Um dos principais objetivos do programa é trabalhar a autoestima dos alunos, além, claro, de erradicar o analfabetismo em nosso estado”, explica a professora Augusta Rosas.

E para que isso possa se tornar uma realidade, o governo do Estado busca parcerias, sobretudo com as entidades e com os novos gestores que acabaram de assumir as prefeituras. “Buscamos o diálogo para que possamos concluir o programa, em 2018, com muito sucesso”, disse.