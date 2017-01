Resultado provisório de concurso para agente socioeducativo é divulgado

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) e do Instituto Socioeducativo (ISE) divulgou, nesta sexta-feira, 13, o resultado provisório da análise curricular do processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado de agentes socioeducativos.

O certame irá contratar profissionais para as unidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Rio Branco. O resultado provisório da análise curricular com o cargo, município e o nome do candidato em ordem de pontuação e nota está disponível no edital publicado no Diário Oficial do Estado.

Os candidatos poderão entrar com recurso contra o resultado provisório da análise curricular em uma única instância, no período de 16 a 17 de janeiro de 2017. O pedido deverá ser dirigido ao presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico www.ac.gov.br, na área de Editais em andamento/ISE.

Para obter informações referentes a este certame, os candidatos podem entrar em contato com o ISE, por meio do telefone (68) 3224-8804 ou com a SGA, no telefone (68) 3215-4031 e ainda pelo endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.