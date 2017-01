Prefeito apresenta equipe da Prefeitura para líderes comunitários

O prefeito Marcus Alexandre e a vice-prefeita Socorro Neri apresentaram nesta quinta-feira, 12, o novo secretariado da Prefeitura de Rio Branco para presidentes de associações de moradores e líderes comunitários. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria de Estado da Educação e reuniu mais de 200 lideranças de toda a capital. Estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Pastor Manuel Marcos; os vereadores Eduardo Farias, Líder do Prefeito na Câmara Municipal; Rodrigo Forneck, Jackson Ramos, Railson Correia e Elzinha Mendonça. Lideranças de instituições ligadas ao movimento comunitário, como Gilson Albuquerque, da União das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB); Terezinha Santana, da Federação das Associações de Moradores do Acre (FAMAC); Abud Costa, da Central de Apoio às Associações de Moradores e Entidades da Sociedade Civil (CEAMES); Adécio de Castro, diretor da Região Norte I da Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM); Ailton Castro, conselheiro da CONAM no Estado do Acre, e o Panelada, da UMARB.

O encontro foi realizado sob o tema “Prefeitura e comunidade: união de sucesso”. Inicialmente, distribuiu-se uma relação de contatos dos secretários e assessores da Prefeitura contendo nome, telefones celular e fixo e endereço das secretarias. Com ela, disse o prefeito, os líderes comunitários passam a ter uma linha direta com os secretários e assessores. A determinação de Marcus Alexandre é que os secretários se esforcem para atender as solicitações dos líderes comunitários, os quais trazem demandas e questões relacionadas à melhoria dos bairros. “Os secretários receberam relatório com nossos compromissos com as comunidades”, informou o prefeito.

“Essa relação estabelecida entre o prefeito e toda a sua equipe com as lideranças comunitárias é uma experiência que no Brasil inteiro se fala nela. O senhor, Marcus Alexandre, sempre foi um parceiro, sempre honrou as lideranças, as quais são os olhos e a voz dos bairros”, disse Terezinha da FAMAC. “Com esse gesto o prefeito reafirma que quer se manter parceiro dos líderes comunitários”, completou Gilson Albuquerque. “Como conselheiro da CONAM, agradeço pelo feedback que os secretários nos dão”, disse Ailton Castro.

Além de apresentar os secretários, o prefeito expôs aos presentes as principais ações estratégicas da gestão que estão em andamento nesses primeiros meses, como por exemplo a Ação de Inverno que já recolheu 753 toneladas de entulhos dos bairros, controle e combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, manutenção viária nos corredores de ônibus e vias estruturantes, tapa-buracos nos bairros, a preparação do volta às aulas e entrega das creches do Rosalinda e Jacamim, além da reforma da escola Menino Jesus, obras que serão entregues como o Parque Jardim São Francisco, no Tropical, o Centro do Idoso no Calafate, e unidades de saúde, e o monitoramento das chuvas e áreas de risco neste inverno.

Líder comunitário é o que se propõe a assumir as responsabilidades sobre o seu bairro, enfrentando um caminho bem mais árduo. Primeiro passa pelo crivo do voto popular, nas urnas; recebe o mesmo voto de uma eleição convencional para vereador, prefeito e até presidente da República. Ele passa a ser o representante oficial da comunidade e não é remunerado –é o que sempre lembra o prefeito Marcus Alexandre. “Não se vê por ai prefeito colocando secretário à disposição das comunidades”, declarou o vereador Railton Correia, que falou em nome todos os vereadores presentes. “Por isso, por uma atitude como esta, gostaria de parabenizar o prefeito Marcus Alexandre”, afirmou, de seu lado, o representante amazônico do CONAM, Adécio de Castro. “Marcus Alexandre mudou uma realidade. Houve tempo em que presidente de associação nem era recebido na Prefeitura”, lembrou Abud Costa.

Ao final, o coronel George Santos, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, fez uma explanação sobre a situação atual do Rio Acre e o trabalho de monitoramento das áreas de risco na capital. Na manhã desta sexta-feira, 13, o prefeito Marcus Alexandre e George Santos lançaram o Plano de Contingência contra Enchentes em Rio Branco. “O apoio dos líderes comunitários contribuiu e contribuirá para o atendimento às famílias afetadas pela alagação”, concluiu o coronel George Santos.