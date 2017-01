Iapen cria núcleos para melhor garantir a segurança dos presídios no Acre

Por meio de resolução, publicada na edição desta sexta-feira,13, do Diário Oficial do Estado, o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Martin Fillus Cavalcante Hessel, criou, em âmbito estadual, o Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE), que atuará dividido em dois núcleos, de intervenção (GPOE/Intervenção) e de escolta (GPOE/GEP).

De acordo com a resolução, o GPOE/Intervenção, que contará com 59 agentes, dentre outras atribuições, intervir, com a finalidade de manter a ordem e a disciplina, em conflitos, motins e rebeliões ocorridas em unidades prisionais, bem como efetuar revista geral nas unidades prisionais, desde que, haja solicitação superior.

Com 40, agentes, Já o GPOE/GEP, dentre outras diversas atribuições, conforme aa resolução, irá efetuar a apresentação de presos aos juízes Criminais das Comarcas da Capital e do interior, quando solicitado; conduzir presos que necessitem de assistência médica junto à rede hospitalar do Município e do Estado; efetuar transferências (movimentações) de presos entre as unidades prisionais do Iapen e escoltar presos de alta periculosidade, mesmo que seja intermunicipal ou interestadual.

Segundo a resolução, A seleção e qualificação dos servidores que atuarem junto ao GPOE/Intervenção e GPOE/GEP serão realizados através de processo seletivo interno, mediante publicação em edital especifico.

O expressivo aumento da massa carcerária, a grande articulação do crime organizado, as mudanças promovidas pela lei de execução penal e a necessidade de qualificação dos servidores penitenciários frente ao cenário atual motivaram a criação do GPOE.