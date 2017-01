Polícia Militar desarticula quadrilha que atuava na região do Calafate

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) prenderam na noite desta quinta-feira, 12 de janeiro, Erick Antônio Correia da Silva, 21 anos, Francisco Fernando Melo da Silva, 19 anos, e apreenderam um adolescente de 16 anos, acusados de porte ilegal de arma de fogo e receptação de produtos roubados.

Os militares chegaram a uma residência no bairro Ilson Ribeiro, após levantamento que apontava que o trio estaria planejando realizar roubos na região.

No local, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições intactas, uma algema, cocaína, cinco celulares, dois televisores e ainda uma maleta de maquiagem. Os autores foram encaminhados para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), já que havia um menor envolvido. Com informações Assessoria PM