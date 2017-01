Prefeitura de Rio Branco lança programa de internet grátis em locais públicos

Mais de mil pessoas já estão cadastradas e utilizando gratuitamente a internet no Terminal Urbano, na Praça da Revolução, Rodoviária e nos Terminais de Integração da UFAC e Adalberto Sena por meio do projeto Internet Social que disponibiliza internet por meio de Wi-Fi gratuitamente. A inovação estava em fase de testes desde o dia 9 de dezembro passado e foi oficializado nesta quarta-feira, 18. Não existe limite para o número de usuários do programa e quem quiser utilizar o Wi-Fi gratuito disponibilizado pela Prefeitura de Rio Branco, é só se cadastrar, dentro desses locais, informando dados pessoais.

O usuário poderá acessar o sinal gratuito de Wi-Fi por meio da rede da Prefeitura e, depois de fazer o cadastro fornecendo o e-mail, nome completo e CPF, poderá navegar por até meia hora, aguardar uma hora e depois voltar a acessar a net por mais meia hora. Isso acontece para que um número maior de usuários possa se beneficiar do Wi-Fi gratuito. As autenticações das conexões seguintes serão feitas automaticamente.

O diretor de Tecnologia da Informação e Modernização da Gestão da Prefeitura, Mafran Oliveira, explica que o sistema utiliza o conceito de hotspot – ponto de acesso fechado – e que a rede utilizada é a da Prefeitura de Rio Branco – que tem uma conexão de 200 Megabytes de velocidade. “Utilizamos nesses locais 25 por cento desses 200 megas, de forma que a navegação ocorra sem problemas. O objetivo da Prefeitura é proporcionar maior interatividade e comunicação entre as pessoas”, explica o diretor, lembrado que o programa utiliza fibra ótica, o que garante maior qualidade, segurança e rapidez à comunicação de dados.

Mafran destaca que o programa conta com dispositivo que permite o monitoramento da movimentação, o que evita a sobrecarga da rede. Ele relata ainda que esse programa não tem vinculação com o Programa Floresta Digital, que é do governo do Estado. “O Wi-Fi gratuito só funciona dentro dos locais, como o Terminal. Lá fora já não pega”.

Luana Cristina Vieira, de 18 anos, que mora no Tucumã, se cadastrou e diz que agora não fica mais sem ter o que fazer enquanto espera o ônibus. “Nós jovens gostamos de estar conectados. E fazer isso de graça enquanto esperamos o ônibus nos terminais é muito bom, porque nem todo mundo tem plano de operadoras. Adorei esse projeto e a Prefeitura está de parabéns”, disse a jovem. Edivaldo Nogueira, que mora na zona rural de Rio Branco, também aprovou a inovação. “Me cadastrei e já estou usando a rede. Acabo de mandar uma mensagem para minha casa lá na Estrada Apolônio Sales e resolvi um problema, mesmo de longe”.

Também estiveram no lançamento do programa Internet Social, o superintendente da RBTRANS, Gabriel Forneck, e os vereadores Juruna e Manuel Marcos, presidente da Câmara Municipal, que destacou a importância da novidade. “O prefeito Marcus Alexandre está de parabéns pela inovação. Nós apoiamos todas as ações no sentido de beneficiar a população. Em breve vamos implantar um sistema como esse na Câmara Municipal”, explanou Manuel Marcos.

A intenção do prefeito Marcus Alexandre é que o sinal gratuito de Wi-Fi chegue a outros locais públicos ao longo dos próximos meses.