Prefeito Marcus Alexandre apresenta projetos de interligação de bairros

O prefeito Marcus Alexandre se reuniu na tarde desta terça-feira, 17, com representantes das associações de moradores de Rio Branco para apresentar o projeto de Interligação dos bairros da capital.

O projeto contempla um conjunto de obras que inclui urbanização, pavimentação e drenagem de vias urbanas, todas a serem executadas com recursos de emendas da bancada federal, via Ministério da Defesa, por meio do meio de projetos contemplados pelo Programa Calha Norte.

Com as ações, a pavimentação e drenagem em toda a extensão da Travessa Beija Flor permitirá ligar o bairro Calafate à Estrada Dias Martins. Na mesma região, a construção da galeria de concreto e pavimentação da Rua São João vai ligar o Carandá ao Bahia Nova.

No Segundo Distrito, a pavimentação e drenagem do trecho que começa na escola Manoel Machado, passando todo o Belo Jardim, incluindo Rua São José, antigo Ramal da Judia, ligará o Belo Jardim ao Loteamento Canaã.

O projeto também prevê, ainda no Segundo Distrito da capital, a ligação entre o bairro do Amapá e a Via Verde. O trecho foi aberto durante a alagação de 2015, quando o bairro Praia do Amapá perdeu os acessos pelo Taquari e BR-364 e ficou ilhado. Desde então, com recursos próprios, a Prefeitura tem garantido a manutenção do acesso que tem ao todo 800 metros de extensão e atualmente funciona como importante corredor que liga a Via Verde ao Praia do Amapá, bairro Quinze, Triângulo e Cidade Nova. A execução do projeto de interligação viabilizará a pavimentação e drenagem em toda a extensão do trecho entre o Amapá e a Via Verde.

Uma vez detalhado o projeto, o prefeito Marcus Alexandre convidou as lideranças comunitárias a integrarem as comissões de acompanhamento da execução do projeto. “A equipe técnica da Prefeitura elabora e executa os projetos. O acompanhamento da comunidade ajuda a garantir que o trabalho seja feito de acordo com as necessidades reais do local”, disse o prefeito.

O presidente do bairro Taquari, Emilson Barros, destacou a disposição do poder público em ouvir a comunidade. “De fato, a gente que está nos bairros conhece melhor as condições e problemas e pode ajudar também a encontrar as soluções”, disse Emilson.

Rodrigo Carlos, representante do Belo Jardim, agradeceu o esforço da Prefeitura para melhorar a vida na capital. “A gente vê o esforço que tá sendo feito para que a gente viva numa condição melhor e só tem a agradecer ao prefeito Marcus Alexandre.”

Além integrar diversos pontos da cidade, o projeto de Interligação permitiu alocar recursos para obras de drenagem em diversos pontos como Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, Manoel Julião, Aviário, Tropical e Santa Inês.