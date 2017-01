Parceria fortalecerá no Acre intercâmbio entre estudantes americanos e brasileiros

Com o propósito de gerar intercâmbio entre estudantes americanos e brasileiros, promovendo o fortalecimento da linguagem como base para formação de novos líderes, a organização de impacto social US Brazil Connect promoveu um encontro na noite da última terça-feira, 17, com o governador Tião Viana e delegação do Acre, na cidade de Denver, capital do estado do Colorado.

No evento, a presidente e fundadora, Mary Gershein, apresentou o Global Acceleration Program (Programa de Aceleração Global), ação que já levou mais de 500 jovens estudantes americanos para trocar experiências com mais de 5 mil estudantes brasileiros, e propôs ao governo a inclusão do Acre como o próximo destino.

Para Mary, o intercâmbio com os jovens acreanos possibilita a ampliação da liderança dos mesmos, a partir da construção de pontes entre os dois continentes e as comunidades envolvidas, atuando como um acelerador da vida profissional destes jovens. “É um prazer muito grande ter o governador do Acre conosco. O Brazil Connect atua com vários estados brasileiros. No Norte trabalha com Rondônia, Amazonas, e Amapá”, disse.

A organização trabalha o intercâmbio entre jovens conectados com os novos conceitos de economia e sustentabilidade. Como fez questão de ressaltar Mary, o mundo vive um momento crucial entre economia e sustentabilidade. O programa visa, principalmente, dar oportunidade a estudantes americanos que não estão nas escolas mais populares, que já possuem grandes programas de intercâmbio.

Assim também como no Brasil, o programa procura acessar jovens de diferentes realidades. Até agora, a experiência tem sido exitosa e conseguido ingressar em grandes universidades, assim como os brasileiros têm tido a oportunidade de aprender o idioma e, alguns, de viver a realidade do outro país. “Pegamos o compromisso de duas comunidades que acreditam que é possível ter mais sucesso trabalhando juntos”, comenta Mary.

Experiências para compartilhar

Um dos estudantes americanos que já vivenciaram o programa é a jovem Chelsea Raubenheimer, que já se prepara para ir pela quarta vez ao Brasil. Ela conta que a experiência mudou completamente sua vida.

“Eu aprendi o português, mas foi mais que isso, aprendi sobre o Brasil, as pessoas. Até hoje tenho contato com alunos que conheci há três anos. E agora estou viajando para o Rio de Janeiro, onde farei um trabalho na UFRJ com a comunidade”, relata.

Para a secretária de Turismo, do Acre, Rachel Moreira, o intercâmbio proporcionará a vivência dos jovens americanos no Acre e em seu retorno para casa irá torná-los promotores do estado. “Além disso, ao falar de intercâmbio estamos falando de turismo estudantil. A experiência mostra que esses jovens, quando retornam para suas comunidades acabam se tornando promotores do destino nas redes em que estão inseridos. O que faz com que outras pessoas também acabem visitando o local. No turismo, o compartilhar de experiências é um forte fator de promoção”, ressalta.