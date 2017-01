Operação policial na Cidade do Povo prende quatro

Uma operação da Polícia Civil na Cidade do Povo, na madrugada desta quarta-feira (18) resultou na prisão de quatro pessoas. Segundo informações da polícia, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e outros três de prisão. Além das prisões, foram apreendidas duas pistolas, munições e produtos de roubo.

O delegado responsável pela operação informou que uma das armas apreendidas, a pistola .40, é de propriedade do Iapen-AC. Segundo ele, a polícia investiga de que forma esse armamento foi parar nas mãos dos suspeitos presos.

A administração do Iapen, por meio da assessoria de imprensa, informou que vai aguardar as investigações da Polícia Civil para tomar as medidas cabíveis.

Entre os presos, um estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, outros dois por roubo, segundo o delegado. “Todos os que foram presos já tem passagens polícia pelos crime de roubo, tráfico de drogas e até homicídios. Provavelmente as armas que apreendemos nesta operação seriam usadas novamente para a prática desses crimes”, disse. Com Informações G1.