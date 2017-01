Até março, vem muita chuva por aí!

O fenômeno La Niña (mesmo com curta duração) e as condições favoráveis no Oceano Atlântico devem manter o Acre no cenário de chuvas intensas e constantes nos meses de janeiro, fevereiro e março. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e consta do monitoramento das condições atmosféricas no Estado para o 1º trimestre de 2017. Nos primeiros 15 dias de janeiro de 2017 a precipitação superou o dobro de chuvas ocorridas no mesmo período de 2016.

O El Niño representa o aquecimento anormal das águas superficiais do mar A La Niña, fenômeno oposto ao El Niño, tende a intensificar o período chuvoso na região e diminuir as temperaturas. Os efeitos desses fenômenos ocorridos no Oceano Pacífico, associados a variações mais curtas no Oceano Atlântico, foram observados nos períodos chuvosos nos finais dos 2 últimos anos.