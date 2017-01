Prefeitura intensifica recuperação viária em diversos bairros cidade no feriado prolongado 

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da EMURB, atua fortemente na recuperação da malha viária da cidade, mesmo com as fortes chuvas e a intensificação do Inverno, tendo como prioridade os acessos dos bairros, corredores de ônibus e vias estruturantes. Neste final de semana prolongado – com dois feriados, não foi diferente: máquinas e homens na rua e o prefeito Marcus Alexandre, vistoriando a execução do trabalho.

A maior parte dos serviços é executado a partir das demandas das lideranças dos bairros. O prefeito explica que a recuperação da malha viária é uma das maiores despesas da prefeitura, que executa o trabalho com recursos próprios. “Nosso maior desafio é a manutenção da cidade. A brita e o asfalto são caros, mas apesar das chuvas e do alto custo do serviço não podemos parar um dia sequer, por isso aproveitamos os feriados e sábados para trabalhar”.

Neste sábado, 21, o prefeito e o diretor Técnico da EMURB, engenheiro José Carlos Fernandes, estiverem em três frentes de serviço, onde o trabalho de recuperação viária era executado. No Jardim Europa, a Alameda Itália, bastante utilizada pelos moradores da região e estudantes da Uninorte, foi recuperada.

No Conjunto Esperança, o prefeito Marcus Alexandre acompanhou a operação tapa-buracos realizada na Rua Cruzeiro do Sul e verificou pontos da localidade com problema de drenagem. O morador João Kenedy elogiou a atitude do prefeito, de verificar pessoalmente o trabalho feito nos bairros. “Mesmo com essa chuva o prefeito não abre mão de acompanhar o serviço e isso passa muita confiança para os moradores”.

Na parte alta da cidade, a EMURB executou serviços de recapeamento asfáltico na Avenida das Acácias, próximo ao IFAC e onde ficam os Residenciais Yaco, Cerejeira e Envira. A via é um importante corredor que faz a ligação entre a região da Jarbas Passarinho e os Conjuntos Xavier Maia e Adalberto Sena.