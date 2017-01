PF apreende 80 quilos de pirarucu e carne de animal silvestre

A Polícia Federal de Cruzeiro do Sul apreendeu em fiscalização de rotina no rio Juruá aproximadamente de 80 quilos de pirarucu pescado ilegalmente e uma paca. O material foi encontrado no interior de um batelão dentro de caixas de isopor durante o transporte.

Uma pessoa foi conduzida para a delegacia para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e, após pagamento de fiança, foi liberado para responder em liberdade. O pirarucu é um peixe cuja pesca é regulamentada por correr risco de extinção, sendo necessário, para comercializá-lo que a origem lícita do animal seja comprovada tanto por quem transporta, quanto por quem o comercializa. Com iformações Juruá Online.