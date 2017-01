Detran realiza atividade educativa em colônia de férias

A equipe de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) participa do projeto Brincando nas Férias, realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc/AC) entre os dias 16 e 27 deste mês.

Esta semana os educadores do Detran apresentaram a peça teatral Fafaixa e Sua Turma no Trânsito, Jogo de Percurso e distribuição de mini-multas ensinando regras de circulação segura nas vias.

De acordo com o coordenador do projeto, Israel Assem, a ideia do Brincando nas Férias, como o próprio nome aponta, é que durante esse período as crianças não fiquem ociosas em casa e participem de atividades recreativas, lúdicas e educativas.

“O Sesc preza muito pela parte educativa e pedagógica. Então fizemos a parceria com o Detran, para que as crianças possam aprender brincando sobre como se comportar no trânsito e como contribuir para a segurança nas vias” explicou Israel.

Em meio a muitas atividades recreativas, a pequena Nicole Maria Moura de Pinho, de apenas 8 anos, parou para assistir ao teatro realizado pela equipe do Detran. Atenta, Nicole não se conteve. Levantou a mão pedindo a fala e ensinou aos demais colegas que somente respeitando as regras de trânsito podemos ter mais segurança.

“Nós só podemos atravessar a rua onde tem faixa de pedestre e devemos lembrar de fazer o sinal com a mão para que os motoristas entendam a nossa intenção”, explicou Nicole, que já decidiu que quer ser a diferença no trânsito.