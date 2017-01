Fies e Prouni têm calendário alterado pelo MEC

As datas de inscrições para novas vagas de contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para bolsas de estudos do Programa Universidade para Todos (Prouni) foram alteradas pelo Ministério da Educação.

O motivo seriam, de acordo com nota enviada pelo próprio ministério, questões técnicas dos sistemas. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet.

Agora, as datas do Fies são de 7 a 10 de fevereiro, enquanto as do Prouni são de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, de acordo com o portal G1.

Paulo Barone, secretário de Educação Superior do MEC, explicou na nota que a mudança é “apenas uma precaução técnica” tomada e que “todos os candidatos serão atendidos rigorosamente de acordo com suas notas obtidas no Enem”.