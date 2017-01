André Maia firma parceria para contemplar mais de 150 jovens de Senador Guiomard em pré-concursos

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD) recebeu o professor Emerson Nascimento o conhecido Emerson do pré-concurso para tratar de parcerias para garantir a oportunidade para mais de 150 jovens realizarem cursos destinados ao mercado de trabalho.

A reunião no gabinete do prefeito definiu que a prefeitura entrará com os custeios de 50% da mensalidade que hoje custa R$ 200. Dessa forma, os alunos pagaram somente R$ 100 de mensalidade.

O professor Emerson destacou a importância da parceria que garantirá a oportunidade para a juventude do município que deseja ingressar, por exemplo, no serviço público e que muitas vezes não tem condições financeiras de se capacitar e concorrer a uma vaga nos concursos que surgem. “O prefeito André se prontificou em aceita a parceria e só quem tem a ganhar é essa juventude”, disse o professor.

O prefeito lembrou que uma das suas bandeiras de campanha era garantir oportunidade para a juventude do município se qualificar e buscar um bom emprego. “Fico feliz em poder realizar parcerias como estas para garantir que jovens continuem estudando e buscando os espaços na gestão pública ou privada. Queremos jovens com perspectiva de ter melhores condições de vida que só vem com estudo e trabalho”, destacou André.

O secretário de Planejamento, Manoel Lima parabenizou a ação do prefeito e disse que a parceria vai garantir que os alunos já realizem cursos preparatórios para os concursos da Policia Militar e Policia Civil. “O prefeito sai na frente e garante ações de estrema importância para nossa juventude do Quinari, que muitas vezes tem ficado ociosa, mas na gestão atual vamos trabalhar muito para mudar este quadro”, destacou Lima.

De acordo com a secretária Municipal de Educação, Marcia Silva, as matrículas serão realizadas a partir do próximo dia 30, na sede da Secretaria de Educação (Semed), as aulas terão início no dia 10 de fevereiro, na escola Modelo, e as aulas serão realizadas nas sextas-feiras, das 18h às 21h e aos sábados das 14h às 18h. “A parceria pretende atender mais de 150 jovens”, afirmou.

Assessoria