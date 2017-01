Socorro Neri participa de seminário sobre gestão municipal

A vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, participou nesta sexta-feira, 27, do Seminário Gestão Pública Municipal – Orientações Iniciais aos Gestores, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE). Ela representou o prefeito Marcus Alexandre e os demais chefes de Executivo Municipal do Acre. O seminário ocorreu no auditório do TCE.

Socorro Neri foi convidada pelo presidente do TCE, Valmir Ribeiro, a compor a mesa de honra que marcou a abertura do evento. Representantes do Ministério Público Estadual e conselheiros do Tribunal, além de técnicos e assessores de prefeituras, estiveram presentes.

Além de Rio Branco, o evento também ocorreu em Cruzeiro do Sul e Brasiléia. O principal objetivo do seminário foi promover contato inicial com os novos gestores e apresentar os sistemas informatizados do TCE e efetuar a atualização cadastral dos gestores. A diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária do TCE ressaltou, em nota, que seminários como esse tem sido de suma importância para os novos gestores.

Socorro Neri agradeceu o convite e falou de sua alegria e satisfação em representar o prefeito Marcus Alexandre, ressaltando a importância do seminário. “O prefeito Marcus Alexandre é um gestor que tem compromisso com a sociedade e ações como esta do TCE são decisivas para melhorar a gestão pública”, disse a vice-prefeita.