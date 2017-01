Cerca de 400 pacientes são atendidos no 1º dia do mutirão de saúde

Cerca de 400 pacientes foram atendidos no primeiro dia do mutirão de saúde no Vale do Juruá. A ação ocorre nos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, e teve início na manhã de sexta-feira (27). A equipe da Saúde tem uma estimativa de atender 800 pacientes até a tarde de sábado (28), quando encerra a ação.

Especialistas em reumatologia, oncologia, endocrinologia e gastroenterologia estão nas cidades para atender pacientes com encaminhamentos para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e que, no caso dos de Mâncio Lima, estão na central de ambulatório para essas especialidades.

A coordenadora do Programa de Saúde Itinerante, Celene Maia, contou que no período da manhã os atendimentos ocorreram em Cruzeiro do Sul e, no período da tarde, em Mâncio Lima. Uma equipe de 28 pessoas, sendo aproximadamente 17 médicos, participam da ação.

“Os especialistas que estavam atendendo em Cruzeiro do Sul, como reumatologista e oncologista, passaram o dia todo lá. Amanhã eles continuam os trabalhos por lá. Os demais vieram para atender em Mâncio Lima. Atendemos cerca de 400 pacientes nas duas cidades”, acredita.

A coordenadora explicou ainda que foram estimados, em Cruzeiro do Sul, atendimentos para 120 pacientes de oncologia, 102 de reumatologia, 29 de endocrinologia e 12 de gastroenterologia. Todos os pacientes da cidade são atendidos mediantes encaminhamentos para o TFD, segundo Celene. Com informações G1.