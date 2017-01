Crise faz crescer buscas por preços de material escolar na web

As buscas por itens da lista de material escolar aumentaram 47% em janeiro de 2017 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados disponibilizados pelo Google.

A consulta de preços cresceu consideravelmente este ano porque o orçamento das famílias brasileiras encolheu e esta é a forma encontrada pelos pais para dar conta de comprar todos os itens solicitados.

De acordo com a coluna do Lauro Jardim no O Globo, os produtos mais buscados foram canetas (crescimento de 24% em relação a janeiro do ano passado), lápis de cor (crescimento de 18%), cadernos e fichários (crescimento de 3%) e mochilas (crescimento de 12%).