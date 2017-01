Prefeitura de Santa Rosa abre inscrições para 161 vagas

A prefeitura de Santa Rosa do Purus divulgou o edital de processo seletivo para 161 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de profissionais da Educação para zona urbana, rural e áreas indígenas do município. A remuneração varia entre R$ 960 a R$ 1.272.

Os cargos são professores de ensino infantil, fundamental de 1º a 9 º ano – urbano e rural e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Há vagas também para o pessoal de apoio como cuidador pessoal e cuidador de ônibus, merendeiras e nutricionistas.

Das vagas disponíveis, 42 são para zona urbana, 19 vaga para apoio na educação, 39 para o ensino fundamental de 1º a 9º indígenas da zona rural. Para a zona rural Kulina/Kaxinawá/não indígena são 50 vagas, além de 20 vagas para o ensino fundamental de 1º a 9º ano para os professores não indígenas. O edital disponibiliza ainda uma vaga para professor substituto.

Os candidatos para o cargo de professor de ensino infantil deve apresentar certificados de conclusão em pedagogia e licenciatura. Os professores de ensino fundamental devem ter formação em alguma licenciatura. Os cargos de nível médio exigem formação integral.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Educação do município do dia 27 a 31 de janeiro, das 7h às 11h e das 14h às 17h para os cargos da zona urbana Os candidatos da zona rural devem se inscrever do dia 1º a 14 de fevereiro. No ato da inscrição, os candidatos devem levar os documentos pessoais, juntamente com cópias e o comprovante de pagamento do boleto.

A taxa de inscrição para os candidatos com ensino fundamental é de R$ 10. Os concorrentes aos cargos que exigem ensino médio completo devem pagar uma taxa de R$ 20. Já para o ensino superior é de R$ 30.

O concurso terá validade de 10 meses.

Prefeitura de Santa Rosa do Purus

Vagas: 161

Salários: de R$ 960 a R$ 1.272

Inscrições para zona urbana: de 27 a 31 de janeiro

Inscrições para zona rural: 1º a 14 de fevereiro

Provas: 27 de fevereiro de 2017

Entrevista: 12 de março

Fonte: G1