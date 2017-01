McGregor ironiza desafio: ‘Não para de falar meu nome’

Nas últimas semanas, Anderson Silva entrou na onda de provocar Conor McGregor para, talvez, ganhar um pouco de holofote. O ex-campeão meio-médio chegou a chamar o irlandês de “anão” e disse ter vontade de testar suas habilidades contra o homem a ser batido no UFC.

No final de semana, McGregor ironizou as menções feitas a ele pelo brasileiro. “Você viu o Anderson? Do que o Anderson está falando? De que diabos o Anderson Silva está falando? Ele não para de falar meu nome toda hora. Olha, eu enfrento qualquer um deles. Garanta que os números estejam certos, que a situação esteja certa. Eu vou enfrentar qualquer um deles em qualquer momento”, bradou.

McGregor também garantiu que sua próxima luta será em um ringue de cordas e com luvas de boxe, em referência a um possível confronto com Floyd Mayweather.