Deputado acompanha drama de atingidos na enchente do rio Juruá

Deputado Nicolau Júnior acompanha drama das pessoas atingidas pela enchente do Rio Juruá e junto com o senador Gladson Cameli se mobilizam para prestar solidariedade

No final da tarde deste domingo o senador Gladson Cameli desembarcou no Aeroporto Internacional e anuncia vinda do Ministro da Integração Nacional.

O deputado estadual Nicolau Júnior (PP), que está em Cruzeiro do Sul desde o início do recesso parlamentar, acompanha de perto a situação das famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá cujas águas invadiram suas casas e causam muitos transtornos. Muitas das famílias ainda resistem à situação e permanecem no local mesmo com água dentro das casas.

Durante todo este domingo (29) o deputado Nicolau Júnior, acompanhado dos vereadores Marivaldo (PMDB), Chaguinha do Povo (PMDB), Antônio Cosmo (PMDB) e Clodoaldo (PSD), esteve nos bairros da Lagoa e Várzea avaliando a situação das famílias que precisam da atenção e solidariedade das autoridades para superar os problemas causados pela enchente.

“É uma situação difícil para nossa população ribeirinha e estamos aqui para prestar solidariedade e ajudar no que for possível”, afirmou o deputado que junto com o senador Gladson Cameli já se mobilizam para garantir apoio e também atender com a distribuição de sacolões com alimentos básicos às famílias atingidas pela enchente que estão em situação de risco.

Depois de ser informado pelo deputado Nicolau Júnior, na manhã deste domingo, da situação vivida pelos ribeirinhos, o senador Gladson Cameli (PP-AC), que estava em Rio Branco, imediatamente mobilizou sua equipe e no final da tarde desembarcou no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul. Bem cedo da manhã eles estarão pessoalmente acompanhando o drama das famílias para prestar apoio.

“Não podemos estar distantes da nossa população num momento deste. Depois de ter sido informado pelo deputado Nicolau Júnior pela manhã da situação que passam os ribeirinhos da nossa cidade imediatamente me desloquei para Cruzeiro do Sul onde quero acompanhar de perto e garantir nosso apoio e solidariedade neste momento de dificuldade”, afirmou o senador.

Na sua chegada ao Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul o senador Gladson Cameli anunciou também que está agendada para a próxima quinta ou sexta-feira a vinda do Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que estará em Cruzeiro do Sul para ver de perto a situação e garantir o apoio do governo Federal aos desabrigados da enchente.

A preocupação do senador Gladson Cameli e do deputado Nicolau Júnior, está no acompanhamento dos dados da Defesa Civil do município, que registra mais de 157 famílias retiradas de suas casas, além de cerca de oito mil famílias atingidas pela enchente. A medição do nível das águas do Rio Juruá já atinge 13,96 metros e na avaliação do Corpo de Bombeiros pela manhã deverá atingir mais de 14 metros.