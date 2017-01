Defesa Civil apoia ações emergenciais após transbordamento do Rio Juruá

Com a elevação de 11 centímetros nas últimas 12 horas, o Rio Juruá, na cidade de Cruzeiro do Sul, registra a marca de 13,84 metros, na manhã deste domingo, 29, de acordo com o monitoramento realizado pelo Corpo de Bombeiros.

O manancial ultrapassou a cota de transbordamento que é de 13 metros. Até o momento, 43 famílias foram removidas de suas residências que foram atingidas pelas águas. Os moradores recebem o benefício do aluguel social.

O Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros do Acre e Defesa Civil Estadual e demais instituições apoiam as ações operacionais e de monitoramento em uma sala de situação, na sede da corporação militar para a execução do plano de contingência.

“No local, oferecemos o apoio técnico na documentação junto a Defesa Civil Nacional para a abertura de conta do cartão de pagamentos, orientações quanto ao uso do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) e demais ações estratégicas”, relata o coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Carlos Batista.

O coordenador destaca que a região do Juruá recebeu o maior volume de chuvas que caíram nas últimas horas em todo o estado, e que a previsão é que o manancial continue subindo.

“O efetivo do Corpo de Bombeiros está empenhado neste período emergencial, reforçaremos a nossa contribuição técnica junto a coordenação da Defesa Civil Municipal nas ações do abrigo público, gerido pelo prefeitura local, informa Carlos Batista.