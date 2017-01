Polícia Militar flagra furto de três TV’s de LED no bairro Conjunto Esperança

A ação policial desencadeada por homens do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) culminou na prisão em flagrante de Emerson da Silva, 40 anos, no início da tarde desde domingo, 29, após acionamento da guarnição via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

De acordo com os policiais, a guarnição se dirigiu ao conjunto Esperança, quando avistaram um homem na residência e perceberam que a janela estava violada com um dos ferrolhos quebrado. O suspeito tentou se esconder em um dos cômodos da casa.

Imediatamente os militares em virtude da “movimentação estranha” adentraram a residência, e identificaram que o cidadão havia retirado três televisores de LED da parede e as enrolou em um lençol.

Após revista minuciosa foi encontrado com o suspeito substância aparentando ser maconha.

O autor foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) onde foram tomadas as medidas cabíveis.

