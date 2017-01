Homem e preso acusado de assalta mulher no centro da cidade

Paulo Roberto Prado, foi preso na noite desta sexta-feira 27, por policiais do Primeiro Batalhão.

Segundo informações da polícia, eles foram acionados via Ciosp para atender uma ocorrência de assalto na rua Floriano Peixoto centro da cidade, ao chegarem no local foram informados pela vitima que o acusado teria assalto a mesma e levado o seu telefone .

Os policias saíram a procura do acusado e conseguiram prender o mesmo ainda no centro da cidade, com ele a polícia encontrou o telefone da vitima.

Ele foi preso em flagrante e levado a Delegacia Central. Na delegacia a vítima contou que estava parada na calcada esperando uma pessoa, quando o acusado chegou e teria anunciado o assalto simulando estar armado.

Selmo Melo