Rio Juruá chega a 14,01 metros e prefeito de Cruzeiro do Sul deve decretar hoje estado de emergência

Após uma vistoria em diversos bairros da cidade de Cruzeiro do Sul, na manhã desta segunda-feira, 30, acompanhado do senador Gladson Cameli e do deputado estadual Nicolau Júnior, o prefeito Ilderlei Cordeiro, resolveu decretar estado de emergência pela alagação ora vivida no município.

Devido a situação, o senador Gladson Cameli já acionou o Ministério da Integração Social, no sentido de angariar ajuda para minimizar os problemas advindos da alagação, que já ocasionou a retirada de mais de 1000 pessoas de suas residências, o que corresponde a 200 famílias.

Na tarde desta segunda-feira, o senador Gladson Cameli retornará de Cruzeiro do Sul para Rio Branco e, em seguida, segue para Brasília, devendo só voltar ao Acre, ainda na quinta ou sexta-feira desta semana, acompanhado do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e do superintendente do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Correa, para ver, in loco, a situação no Vale do Juruá.

Segundo a prefeitura local, o número de residências atingidas, direta ou indiretamente é bem superior, passa de sete mil, nos Rios Juruá, Môa e Liberdade.

Na manhã desta segunda-feira, o Rio Juruá atingiu a marca de 14,01 metros, já sendo considerada a 2ª maior alagação, superando o ano de 2013, quando ficou com 13,78 metros. O maior nível já atingido, registrado pelo Corpo de Bombeiros é de 14, 18, que aconteceu em 1995.