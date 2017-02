Rio Acre sobe 46cm em 24 horas, atinge 11,11m e monitoramento é intensificado

Na manhã desta terça-feira, 31, o Rio Acre registra a marca de 11,11 metros. A medição realizada pela Defesa Civil Municipal apontou uma elevação de 46 centímetros no nível do rio, nas últimas 24 horas.

O plano de contingência para controle de enchentes da capital foi apresentado pela prefeitura e pelo governo do Estado e passa a entrar em prática quando o manancial atingir a cota de 12 metros. Contudo, a cota de alerta é de 13,50 metros e a de transbordamento, de 14 metros.

Segundo a Defesa Civil, a previsão para os próximos dias é de chuva moderada. Igarapés e áreas de risco também são monitorados em Rio Branco.

O nível do Rio Envira, em Feijó, apresenta a cota de 12,44 metros nesta manhã. O monitoramento do Corpo de Bombeiros medição apontou uma elevação de 33 centímetros no nível do rio, nas últimas 24 horas.

No município, o manancial ainda segue dentro da normalidade. Sua cota de alerta é de 13,50 e de transbordamento, de 14 metros.

O Rio Tarauacá registra a marca de 10,60 metros, na manhã desta terça-feira, 31, segundo medição realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

O manancial está mais de um metro acima da cota de transbordamento, que é de 9,50 metros. O monitoramento continua sendo realizado pela corporação militar, que articulou uma sala de situação para monitorar as áreas atingidas. Até agora, 16 famílias foram removidas de áreas de risco.

A prefeita de Tarauacá Marilete Vitorino, decretou Situação de Emergência no município.

Na cidade de Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá registra a marca de 14,03 metros, de acordo com o monitoramento realizado pelo Corpo de Bombeiros.

O manancial ultrapassou a cota de transbordamento que é de 13 metros. Até o momento, 425 famílias, correspondente a 1.904 pessoas, foram removidas por terem suas residências atingidas pelas águas. Na área urbana 12 bairros foram atingidos pelas águas e na área rural um.

O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros, está atuando no monitoramento do Rio Juruá e nos trabalhos operacionais de retida das famílias, além de apoiar as demais ações sociais.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, assinou, no final da manhã de segunda-feira, 30, o decreto de situação de emergência.