Presos rasgam tela de proteção e fogem de presídio

Quatro presos rasgaram parte da tela de proteção do pátio da UP4 (Papudinha), em Rio Branco, e fugiram da unidade.

Dos quatro, um foi recapturado na parte de trás da unidade e os demais encontrados próximos ao presídio. Segundo a coordenação, os detentos foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) da capital acreana.

O diretor da unidade, Denis Picolo, confirmou a fuga e contou que os presos são do regime fechado. De acordo com o diretor, os detentos utilizavam tornozeleira eletrônica, mas quebraram o benefício e voltaram para o presídio. A fuga ocorreu durante o banho de sol na tarde do sábado (28).

Dois dos presos foram capturados pelos policiais no Batalhão de Operações Especiais (Bope). Outro detento foi pego próximo à Universidade Federal do Acre (Ufac). Após o episódio, Picolo diz que os outros presos foram levados para as celas, para evitar outras tentativas de fuga.

“Acredito que tenham usado uma parte que estava com defeito, que estava rasgada. Acho que puxaram com a mão e conseguiram alargar e pularam”, acrescentou. Com informações G1.