Ilderlei Cordeiro acompanha vice-governadora em vistoria por bairros alagados e abrigo

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), participou na manhã desta terça-feira (31), de uma reunião na sala de situação da Defesa Civil junto com a vice-governadora do Acre Nazaré Araújo (PT). Na ocasião, a Defesa Civil Municipal e Estadual apresentaram a situação atual do Rio Juruá e Môa e das famílias atingidas pela enchente. Nesta manhã, o rio já apresentava a marca de 14,15 metros, faltando apenas três centímetros para alcançar a marca da maior cheia histórica de Cruzeiro do Sul, de 14,18 metros, registrada em 1995.

Após a reunião, Ilderlei acompanhou a vice-governadora em uma vistoria nos bairros atingidos, e em seguida visitaram o abrigo social, no Ginásio Alailton Negreiros, onde mais de 49 famílias estão recebendo assistência. Pelo menos oito mil pessoas já foram atingidas pela cheia, dessas 425 famílias precisaram sair de suas residências, totalizando 1904 pessoas.

“Neste momento o necessário e mais importante é a união entre todos. A sala da Defesa Civil é um local para que todas as situações possam ser trazidas e resolvidas. Temos o Sistema Nacional de Defesa Civil, com a participação da prefeitura do estado e os planos que devem ser enviados para Defesa Civil Nacional. Em união, e com o auxílio de cada um, vamos dar assistência e apoio a todas essas famílias”, destacou a vice-governadora.

Além do abrigo social, onde os atingidos recebem assistência médica, odontológica, alimentação e todos os cuidados necessários, a prefeitura disponibilizou inicialmente alugueis sociais para 63 famílias, que estão até o momento nas casas, também recebendo toda assistência necessária. Algumas outras deram preferência em se alocar em casa de familiares.

O prefeito Ilderlei Cordeiro ressaltou o seu compromisso com a população, principalmente neste momento de maior necessidade. O efetivo de pessoas trabalhando diretamente no apoio e remoção dos atingidos já passa de 300. O prefeito enfatizou que todas as secretarias estão unidas e empregadas na ajuda às famílias, sendo primordial o apoio dos outros órgão e instituições envolvidas.

“O município tem feito sua parte, unindo forças, estamos com mais de 300 pessoas envolvidas diretamente, além das instituições que estão vindo diretamente para nos ajudar e a sociedade. Agradeço mais uma vez a parceria de todos que estão nos ajudando.”, finalizou o prefeito.

Decreto

Em razão da situação apresentada, o prefeito Ilderlei Cordeiro, acompanhado do vice-prefeito Zequinha Lima, decretou no fim da manhã de segunda-feira (30) estado de emergência em Cruzeiro do Sul (AC), por meio do decreto n° 105, de 30 de janeiro de 2017. A atitude foi tomada devido as grandes proporções da enchente do Rio Juruá e Môa, que afeta a área urbana e rural. O decreto será encaminhado para o Ministério da Integração. A prefeitura terá 15 dias para elaborar o plano de emergência, apontando as principais necessidades do município ocasionadas pela enchente e fortes chuvas. O plano será desenvolvido em conjunto com as secretarias de saúde, obras, procuradoria, entre outras.