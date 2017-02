Obras de contenção na Rua Boulevard Augusto Monteiro avançam para recomposição viária e urbanização

A intervenção na Rua Boulevard Augusto Monteiro, com a construção de uma contenção na encosta do Rio Acre, avançou substancialmente nos últimos dias, alcançando, nesta última semana de janeiro, 95% do total de serviços a serem executados. “Estamos concluindo a recuperação do pavimento da rua para então darmos início à implantação da calçada e fazer os detalhes finais”, informou Francildo Chaves, engenheiro fiscal da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEOP).

Na segunda semana de janeiro, a SEOP procedeu com a implantação do sistema rip-rap para fazer estabilização de taludes e contenção de encostas. O rip-rap tem a finalidade de estabelecer o equilíbrio da orla através de seu peso próprio. Nada menos que 1,5 mil sacas de 60 quilos com solo e cimento (na proporção de 1/6) foram acomodados em plataformas para sustentação da margem do rio. O rip-rap foi aplicado nas duas cabeceiras do muro – um serviço que impede que a força da água rio, que vem subindo muito nos últimos dias, cause impacto à contenção. “Estamos mais confiantes agora que vimos o trabalho assim, bastante avançado”, relatou a comerciante Ana Nogueira, que mantém um restaurante próximo à intervenção da Prefeitura.

A contenção teve início em 2016 com a implantação de fundações com mais de 12 metros de profundidade e a construção do muro. Quando a recomposição da rua estiver pronta, a SEOP começará a urbanização de toda a área com grama, plantas, guarda-corpo, bancos e iluminação. Após a conclusão de toda a parte de engenharia, a Prefeitura irá implantar um mirante onde as pessoas poderão passear e se divertir com a família e amigos.

O ponto onde está sendo feito o muro de contenção fica na curva do Rio Acre e recebe muita pressão da água, por isso o projeto exigiu fundações de até 12 metros. A obra do bairro Quinze é uma dos projetos executados com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco somados a verbas do governo federal.

Outras contenções na encosta do Rio Acre foram feitas na Rua 1º de Maio, no bairro Seis de Agosto, e no bairro da Base. Em andamento ainda se encontra também o projeto da contenção do Calçadão Raimundo Escócio. Os desbarrancamentos aconteceram logo depois da enchente histórica do Rio Acre, em 2015. A determinação do prefeito Marcus Alexandre é que os serviços alcancem a segurança necessária para usuários e comerciantes.