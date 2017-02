Príncipe da Arábia Saudita compra lugares para seus 80 falcões em avião

Um príncipe da família real da Arábia Saudita decidiu resolver um probleminha que estava tendo com excesso de bagagem de uma forma bem simples. Por uma norma interna, ele só poderia levar 6 de seus amados pássaros com ele no avião.

O ponto é que ele queria levar todos os 80 falcões. Sem pensar duas vezes, ele resolveu comprar assentos para todos os seus pássaros. E você aí sonhando de viajar de primeira classe? Alguns desses pássaros aproveitaram tudo do bom e do melhor no voo da Qatar Airways.

A regra diz: “você está autorizado a transportar um falcão a bordo da cabine de passageiros da classe econômica de uma aeronave e um máximo de seis falcões são permitidos dentro da cabine da classe econômica de uma aeronave (podem ser aplicados regulamentos do país)”.

A foto foi divulgada por um tripulante da aeronave, que mandou a foto para um amigo e ele publico no Redditt.