Exército destaca operação do 61º Batalhão nas enchentes do Juruá

Desde o dia 29 de janeiro, militares do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS) vêm apoiando os órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, na cidade de Cruzeiro do Sul, Acre, principalmente em ações de assistência e socorro às vítimas desalojadas e desabrigadas, em decorrência das cheias do Rio Juruá e seus afluentes na região. Essas ações foram destacadas pelo Comando Maior do Exército.

No dia 30 de janeiro, segunda-feira, o prefeito municipal havia decretado Estado de Emergência. Nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, o Rio Juruá registrou a maior cheia da história, atingindo a marca de 14,24 metros, superando os 14,18 metros da última grande cheia, em 1995. Com as cheias do Rio Juruá e seus afluentes, o número de famílias afetadas já chega a quase oito mil.

Além de empregar seus militares nas ações de ajuda, o 61º BIS tem apoiado a população com viaturas de capacidade de 5 toneladas e com suas embarcações fluviais para transporte de material e pessoal para abrigos montados na cidade.