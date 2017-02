Ministro da Integração desembarca em Cruzeiro para visita às vítimas

Após publicar no Diário Oficial da União o reconhecimento da situação de emergência, devido a cheia do Rio Juruá, o ministro da Integração, Helder Barbalho, desembarcou nesta sexta-feira, 3, em Cruzeiro do Sul, onde realiza vistorias das áreas afetas pela enchente e visita às vítimas, abrigadas no Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros.

O ministro que cumpre agenda de visitas às cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, atingidas pelas cheias dos rios Muru e Juruá, respectivamente, anunciou a liberação urgente de R$ 4 milhões para ajudar as vítimas da enchente em Cruzeiro do Sul.

A agenda é coordenada pelo governador Tião Viana, que já esteve nos locais, avaliando a situação e prestando solidariedade aos cidadãos juruaenses. Deputados federais, estaduais e senadores do Acre também compõem a comitiva.

Nesta manhã, o Rio Juruá apresentou sinais de vazante, registrando a marca de 14,21 metros. Ao todo, 3.552 pessoas tiveram que deixar as suas residências e se acomodar em locais seguros. Três abrigos públicos alojam 97 famílias atingidas. Outras 707 hospedaram-se na casa de amigos ou parentes.

Em Cruzeiro, o ministro vai sobrevoar o Rio Juruá para ter um panorama geral da catástrofe. Em seguida, realiza visita no abrigo e, posteriormente, segue para sobrevoo em Tarauacá, município também afetado pela alagação. Após as vistorias, Helder Barbalho retorna para Brasília.