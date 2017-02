Cartão amarelo no futebol poderá render ‘expulsão temporária’

Responsável pela elaboração e alteração das regras do futebol, a International Football Association Board discutirá, em reunião marcada para 3 de março, uma mudança no que se refere à aplicação do cartão amarelo.

A entidade revelou que começará a testar, ainda este ano, a punição com expulsão temporária pelo cartão amarelo. O “castigo” seria aplicado para faltas não passíveis de cartão vermelho, mas também nem tão leves para serem punidas apenas com um amarelo.

De acordo com o Board, os testes serão feitos ao longo de dois ou três anos em divisões inferiores do futebol europeu.