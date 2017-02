Rio Acre tem baixa de quase 80cm em 24 horas

O nível do Rio Acre, em Rio Branco, teve uma baixa de 79 centímetros em 24 horas, segundo a Defesa Civil da capital acreana. Durante a medição feita às 6h desta sexta-feira (3) o manancial marcou 9,39 metros enquanto que no dia anterior, no mesmo horário, a medição era de 10,18 metros.

No dia 31 de outubro, o nível do Rio Acre chegou a 11,11 metros, um pico durante dias chuvosos em Rio Branco. A cota de alerta do manancial é de 13,50 metros e a de transbordo é 14 metros.

Porém, as medidas do Plano de Contingência Operacional de Enchente, na capital acreana, devem ser adotadas a partir do momento em que o manancial atingir 12 metros.

“Independente da vazante, permanecemos monitorando o nível do rio tanto em Rio Branco como nos municípios que deságuam em Rio Branco”, afirma o coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel George Santos. Com informações G1