Defesa Civil reconhece situação de emergência em Brasília

O governo federal reconheceu situação de emergência em Brasília (DF), decorrente do longo período de estiagem que afeta a cidade. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (3).

Além da capital federal, 14 municípios do Acre, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também poderão ter acesso a recursos financeiros e apoio emergencial.

A medida permite o acesso às ações da Defesa Civil para socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas.

O reconhecimento federal é decorrente do período de seca e estiagem em Viçosa (AL), Antas (BA), Curaçá (BA), Baixa Grande (BA) e Palmas de Monte Alto (BA); deslizamento de solo em Blumenau (SC); chuvas intensas, inundações e enxurradas em Cruzeiro do Sul (AC), Vespasiano (MG), Conselheiro Mairinck (PR), Alfredo Wagner (SC), Laguna (SC), Lauro Muller (SC), Rancho Queimado (SC); e de um vendaval em Rosário do Sul (RS).

Para ter acesso aos recursos emergenciais, os municípios devem apresentar o Plano Detalhado de Resposta (PDR), por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), disponível no site do Ministério da Integração. O reconhecimento vale por 180 dias a partir da publicação no Diário Oficial da União.

Após análise por equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), o Ministério define o valor do recurso a ser disponibilizado para ações emergenciais.