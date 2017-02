EBC disponibilizará espaço para a exibição de conteúdo focado na Amazônia

Os representantes do Fórum Permanente de Comunicação Pública Governamental da Amazônia, que reúne as Secretarias de Comunicação da Amazônia Legal, estiveram reunidos na sexta-feira, 3, com a diretoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que vai disponibilizar espaços para a exibição de conteúdos focados na Amazônia produzidos pelas estados.

Estiveram presentes no encontro os titulares de comunicação do Acre, Andréa Zílio, do Pará, Daniel Nardin, de Roraima, Gustavo Abreu, o secretário de Assuntos Estratégicos do Mato Grosso, Jean Campos, o superintendente da TV Brasil, Caique Novis, o diretor de Jornalismo, Lourival Macedo e o gerente Executivo de Rede, Fernando Luz.

A reunião teve o objetivo de apresentar o Fórum, visando o fortalecimento da Região Amazônica por meio do desenvolvimento de ações em conjunto e rendeu resultados positivos. O superintendente da TV Brasil, Caique Novis, destacou que a ideia do Fórum é importante para o fortalecimento da comunicação e afirmou seu interesse em mostrar mais do Brasil, e principalmente da Amazônia.

Além da abertura de espaço na grade para a exibição de produtos voltados para a Amazônia, será formalizado um termo de cooperação técnica, por meio do fórum, para garantir a aproximação dos estados e da EBC. Essa parceria também será voltada para a qualificação técnica de profissionais da área de comunicação.

Para o secretário de Comunicação do Pará, Daniel Nardin, a cooperação técnica entre o Fórum e a EBC é fundamental. “É importante estreitar a relação com a EBC para que a gente possa reformular o que queremos mostrar enquanto Amazônia”.

Assuntos como gastronomia, turismo e economia na Amazônia serão abordados nos produtos desenvolvidos pelos Estados que integram o Fórum e serão exibidos pela EBC.

A secretária de Comunicação do Acre, Andréa Zílio, ficou satisfeita com o resultado da reunião. “O Fórum trabalha em conjunto, nós entendemos que unindo forças podemos conseguir muito mais. Espero que realmente novas portas se abram e que a gente possa mostrar mais as potencialidades da Amazônia”, declarou.

O Fórum Permanente de Comunicação Pública Governamental da Amazônia foi oficializado no 13º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado no Amapá, nos dias 26 e 27 de janeiro. O governador Tião Viana foi um grande incentivador para a criação do Fórum que tem a intenção de realizar diversas ações conjuntas.