Assaltante é preso após render mototaxista no loteamento Farhat

Antônio Carlos Sousa de Freitas de 34 anos, foi preso na noite dessa sexta-feira 03, por policiais militares do 2º Batalhão, por assalto e tráfico de drogas.

Segundo os policiais ele pegou um moto-taxi em um posto de combustível na Via Chico Mendes, e pediu para ir até seu apartamento no loteamento Farhat, chegando no local ele mandou o moto-taxi esperar que ele pegaria o dinheiro para pagar a corrida, quando ele voltou foi com uma escopeta, ele roubou o dinheiro do moto-taxi, cerca de 30 reais e mandou ele embora.

A vítima saiu e chamou a polícia que foi até o apartamento e prendeu o acusado, em uma revista no apartamento foi encontrado droga, barrilha e uma escopeta calibre 28 com dois cartuchos.

O assaltante foi preso e levado para Delegacia de Flagrantes, onde vai responder por assalto e tráfico de drogas.

Selmo Melo