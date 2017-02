Defesa Civil orienta prefeita de Mâncio Lima em relação à enchente

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a previsão para os próximos dois meses na região do Vale do Juruá é de chuva acima da média. Em decorrência disso, os rios na região estão afetando milhares de pessoas, que tiveram que deixar suas residências.

Na manhã deste sábado, 4, o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, e o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Rômulo Barros, reuniram-se com o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, para esclarecer dúvidas e auxiliar no processo de acolhida das vítimas da enchente.

No município, o Rio Moa e seus afluentes já desabrigam inúmeras famílias. O prefeito avalia a possibilidade de decretar situação de emergência nos próximos dias. Além disso, a gestão trabalha na implementação da Defesa Civil Municipal.

“Essa reunião foi muito esclarecedora, em decorrência da situação que está se agravando em Mâncio Lima, com a enchente do Moa e seus afluentes. Recebemos as orientações de como iniciar e conduzir esse processo”, destacou o prefeito.