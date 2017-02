Campanha Juruá Solidário arrecada donativos no centro de Cruzeiro Sul

A campanha “Juruá Solidário Quero mais Solidariedade”, encabeçada pelo governo do Estado em Cruzeiro do Sul, foi às ruas neste sábado, 4. Durante toda a manhã, voluntários e integrantes da ação estiveram no centro da cidade recolhendo donativos, doados pela população.

A iniciativa, coordenada pela delegada Carla Britto, visa sensibilizar a sociedade, incentivando a doação de alimentos não perecíveis, água, roupas, sapatos, fraldas descartáveis, material de limpeza e de higiene pessoal.

Os cidadãos interessados em colaborar também podem entregar suas doações nos seguintes locais: Supermercado Super Econômico, Mercantil Coahb, Universidade Federal do Acre, Secretaria de Estado de Educação, bancos do Brasil e Bradesco, Faculdade de Desenvolvimento Sustentável (Ieval), Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (Ceflora), loja A Cruzeirense, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Praça de Táxi.

Semanalmente, a equipe de arrecadação da campanha, em parceria com o Exército, Polícia Militar e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), visitará os bairros para facilitar a colaboração de todos.

O calendário de visitas será divulga diariamente nos meios de comunicação locais.