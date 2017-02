Infectologista alerta para o risco das doenças virais

O médico infectologista Eduardo Farias alerta a população que vive nestas áreas atingidas pela enchente dos rios acreanos para os riscos das doenças virais. O primeiro cuidado, segundo ele, é evitar o contato com a água para não serem contaminados pela bactéria leptospira, responsável pela leptospirose.

“Um ferimento ou lesão nos pés pode ser a janela da contaminação da doença infecto contagiosa que pode levar a morte se não for diagnóstica a tempo”, informou.

O segundo evitar tomar água que não seja potável por conta do risco de contrair hepatite A, febre tifoide e o rotavírus. É uma doença causada por três tipos diferentes de sorotipos de antigêncios que tem como sintomas diarreia que pode levar a desidratação, vômitos e febre, inclusive problemas respiratórios, como coriza e tosse.

“As crianças são as principais vítimas destas doenças infectocontagiosas”, observou.

Farias disse ainda, que é nesta época do ano, que registra um aumento dos casos de leptospirose nas unidades de saúde. Por isso, os pais devem ficar atentos com as crianças que apresentam fortes dores de cabeça, febre e dores pelo corpo, para procurarem imediatamente a unidade de saúde em busca de atendimento.

“Devem informar que vivem em área de risco e que o paciente teve contato com a água contaminada, para os médicos solicitarem os exames necessários para o diagnóstico mais rápido”, sugeriu.

O boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/AC) divulgado no dia de ontem, apontou que o rio Juruá registrou a cota de 14,19, enquanto a cota de transbordamento é de 13 metros. Porém, no dia anterior estava com 14,24 que demonstra sinal de vazante.

Em contrapartida, o Rio Tarauacá continua subindo porque no dia de hoje estava com 9,69, acima da cota de transbordamento que é estipulada em torno de 9,50, mas no dia anterior, o rio tinha registrado 7,45. Já me Rio Branco, o Rio Acre dá sinais de vazante, pois registrou 8,76, enquanto do dia anterior, era de 9,39. A cota de transbordamento na capital acreana, segundo a CEDEC/ AC, é de 14 metros.

Somente em Cruzeiro do Sul, a cheia deste ano afeta 3.552 pessoas, sendo que 97 famílias estão desabrigadas 707 mudaram para casa de parentes ou amigos, conforme o último boletim disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Já em Tarauacá, a enchente atingiu 15 mil pessoas, segundo balanço da Defesa Civil municipal.