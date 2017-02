O número de óbitos por febre amarela no Brasil chegou a 60. Do total, 53 casos ocorreram em Minas Gerais, 4 no Espírito Santo e outros 3 foram registrados em São Paulo. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o G1, órgãos de saúde brasileiros foram informados de 150 casos de morte suspeitas de febre amarela desde o início no surto da doença. Entre os registros, 87 casos ainda estão sendo investigados e 3 suspeitas da doença foram descartadas.