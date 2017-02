Prefeitura reafirma parceria com movimento junino

Prefeitura e Governo, através da FGB e FEM, apoiarão os grupos em mais um ano de união pela cultura popular no Estado.

O prefeito Marcus Alexandre recebeu em seu gabinete, na tarde da última sexta-feira, 03, a diretoria da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (LIQUAJAC), o presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Sérgio de Carvalho, e a presidente da Fundação de Cultura Elias (FEM), Karla Martins. A reunião foi a primeira de 2017 e teve o objetivo de para reafirmar a parceria e oficializar o calendário de ações juninas.

Atualmente, o movimento junino de Rio Branco conta com quatro quadrilhódromos – espaços apropriados para ensaios e a prática das quadrilhas, distribuídos nos bairros: Geraldo Fleming, Habitar Brasil, Santa Inês e Cidade Nova. Para o prefeito Marcus Alexandre, a cultura é um dos caminhos de inclusão para todos, mas sobretudo para a juventude. “Acreditamos na força da cultura popular, no movimento junino, para incluir socialmente nossos jovens. Hoje, temos espaços permanentes em bairros do primeiro e segundo distrito, e este ano o desafio é levar essa estrutura para a Cidade do Povo e Aeroporto Velho”, explicou o prefeito.

O encontro reforça a parceria da Prefeitura de Rio Branco e do Governo Estado com o movimento de cultura popular, especialmente com as quadrilhas juninas. Há quatro a FGB e FEM apoiam a programação que, dentre suas atividades, contempla os arraiais nos bairros, que movimentam a economia das comunidades e reforçam os recursos de sustentabilidade dos grupos populares.

Segundo a presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, é importante fortalecer a união entre poder público e sociedade, o que tem sido positivo para todos. “Hoje reforçamos o processo de parceria e já temos expectativas de uma segunda reunião para a próxima semana para finalizarmos a construção do calendário de atividades do ano. Acompanhamos o movimento dada a importância da cultura popular na comunidade.”, completou Karla Martins.

Já Sérgio Carvalho, presidente da FBG, ressaltou que o encontro também determina o calendário de atividades e reafirma a parceria da Prefeitura, Governo e o Movimento Junino. “Estamos oficializando o Calendário Junino de 2017. Mantendo atividades como o arraial nas comunidades, o circuito junino, o esquenta junino e outras atividades. É uma grande parceria. Caminhamos juntos em prol da cultura do Acre, da cultura de Rio Branco”, disse.

Levando cor e alegria aos eventos, o Movimento de Quadrilhas Junina conta com 12 grupos de quadrilha organizados: Junina Pega-pega, Sassaricano na Roça, Sensação Junina, Malucos na Roça, Matutos na Roça, Puxa o Fole, Assanhados na Roça, C.L. na Roça, Amor Junino, Juventude Junina, Escova Elétrica e Unidos do Fuxico.

Para a diretoria da Liga de Quadrilhas é com o diálogo com o poder público que os grupos culturais conseguem ampliar os trabalhos junto com as comunidades. “A reunião foi muito importante porque tivemos a oportunidade de fechar o calendário de ações juninas para este ano junto com a Prefeitura, o Governo e todos apoiadores da cultura”, conta Cleyber Roberto Silva, Diretor-Presidente da LIQUAJAC.

O calendário oficial de atividades do ano será lançado nos próximos dia e divulgado para toda a sociedade.