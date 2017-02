Detran divulga calendário 2017 de leilões de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou, nesta segunda-feira, 6, o calendário de leilões programados para este ano. Ao todo, serão 17 leilões de veículos apreendidos, em várias cidades do estado.

O primeiro certame será em Rio Branco, nos dias 14 e 15 de maio, em local a ser definido. Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Acrelândia e Sena Madureira também receberão o evento.

“O leilão público é uma ótima oportunidade de negócio, uma oportunidade de adquirir um bem totalmente regularizado, abaixo do valor de mercado e com qualidade”, enfatizou a de operações do Detran/AC, Shirley Torres.

O leilão é um recurso muito importante e necessário, pois todos os anos muitos veículos em situação irregular são apreendidos em fiscalizações de trânsito. Esses veículos ficam disponíveis no pátio do órgão para retirada em até 60 dias. Depois, se não houver regularização das pendências, o veículo pode ser leiloado.

A diretora explica que manter os veículos sob responsabilidade do órgão gera custos, por isso é necessário regularizá-los e colocá-los em circulação. “Um bem particular não poderia ficar, nesse caso, em posse do poder público. A venda faz com que o bem seja transformado em moeda corrente, a fim de saldar as irregularidades” explica Shirley Torres.

Os interessados em participar dos leilões devem ficar atentos às publicações dos editais, no Diário Oficial do Estado (DOE), com informações sobre credenciamento no certame e visitação dos veículos no pátio de veículos apreendidos da autarquia, já que essas etapas são indispensáveis para a participação no leilão.

Balanço 2016

No ano passado, o Detran bateu o recorde de leilões, comparados aos anos anteriores, com o total de 13 certames de veículos apreendidos realizados em todo o estado.

Municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Acrelândia e Sena Madureira receberam a equipe do Detran para realização de leilões. A maioria dessas localidades não havia recebido leilões antes.

Ao longo do ano, foram arrematados mais 1.700 veículos aptos à circulação ou em estado de sucata.