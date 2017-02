Estado teve número expressivo de mães abaixo dos 15 anos em 2015

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atestam que o Acre continua com o 23º lugar no topo do ranking dos Estados que mapeiam o índice de gravidez na adolescência. Os números fazem parte do estudo “Estatísticas do Registro Civil”, divulgado no fim do ano passado, com base nos dados de 2015. De acordo com a pesquisa, mais de um quarto (25,16%) dos nascidos vivos naquele ano, tinham mãe com idade até 19 anos de idade. Em números absolutos, foram 33.009 registros de nascimentos de mulheres nessa faixa etária.

Em todo o País, o levantamento indica números bem mais baixos. O percentual de mães até os 19 anos de idade foi de 17,58% (519.160 casos), enquanto o de menores de 15 anos foi de 0,79% (23.187).

O Ministério da Saúde diz possuir ainda dados regionais sobre a gravidez na adolescência. Os dados nacionais da pasta indicam que a gestação entre 10 e 19 anos reduziu 28,8% nos últimos 15 anos. Para reduzir os casos de gravidez não planejada, o Ministério da Saúde que investe em políticas de educação em saúde e em ações para o planejamento reprodutivo. Uma das iniciativas citadas é a distribuição das Caderneta de Saúde de Adolescentes (CSA), com as versões masculina e feminina. A caderneta contém os subsídios que orientam o atendimento integral dos jovens, com linguagem acessível, possibilitando ao adolescente ser o protagonista do seu desenvolvimento. Segundo a nota, desde o lançamento, em 2009, até 2013, 27 milhões de cadernetas foram emitidas. Entre 2014 e 2015, foram mais 5 milhões de novas CSA, totalizando 32 milhões, o que representa um acréscimo de 18,5% no total de emissões.

De 2011 a 2015, foram distribuídos 2,4 bilhões de preservativos masculinos e femininos. No mesmo período, foram investidos R$ 160,6 milhões na aquisição de: 77.612.877 cartelas de pílula combinada, 18.426.200 ampolas injetáveis mensais, 12.458.035 ampolas injetáveis trimestrais, 3.294.508 cartelas de pílulas de emergência, 12.105.396 cartelas de minipílula, 1.417.433 unidades de DIU, 63.266 unidades de diafragma e 6.326 caixas (com 6 unidades) de anéis medidores de diafragma. “É sempre importante lembrar, que antes de decidir qual método usar, é importante procurar orientação de um profissional da saúde para verificar riscos e benefícios para o seu corpo.