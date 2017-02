Ney Amorim pode disputar o senado em 2018

O deputado Ney Amorim, presidente da Assembleia Legislativa, já definiu seu futuro político em 2018. Ele pretende ser candidato ao Senado e já está recebendo incentivo para concretizar essa ideia. Deputado estadual mais votado em 2014, com 10.213 votos, 30% a mais que o segundo colocado, Ney Amorim vem consolidando uma inegável liderança no Estado, comprovada em sua recente reeleição para a presidência da ALEAC, com a unanimidade dos votos dos 24 deputados.

Representando a renovação na política acreana e, ao mesmo tempo, a seriedade do bom trabalho realizado no parlamento, Ney Amorim vai ampliando sua área de influência política, que não se restringe a seu partido, o PT, mas alcança todas as forças progressistas do Acre. O deputado não confirma oficialmente a pretensão ao Senado, mas tem sondado formas de viabilizar a candidatura, analisando com cautela o quadro político.

Ney Amorim também vem recebendo convites de partidos que oferecem a ele a legenda para a candidatura, caso do PDT. O ex-deputado Luiz Tchê, liderança do partido no Acre já pôs a legenda á disposição de Ney Amorim para que ele se lance ao senado. O presidente da Assembleia vem conversando com suas bases e com prefeitos e vereadores que apoiou de forma vitoriosa na última campanha.

Ney Amorim, 40 anos, pode vir a ser a grande surpresa da eleição de 2018, como um novo nome a disputar com muitas chances uma das vagas de senador.

Nos próximos dois dias, Ney Amorim assumirá mais uma vez o governo do Estado com a viagem do governador Tião Viana e da vice Nazareth Araújo.

Na manhã desta segunda-feira 06, o presidente da Aleac, recebeu em seu gabinete uma visita de cortesia do procurador do Ministério Público Estadual, Sammy Barbosa, onde o presenteou com o livro “A Constituição do Limiar do Século XXI.